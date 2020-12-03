Karaman'da badem ağacı Aralık ayında çiçek açtı - Son Dakika

Karaman'da badem ağacı Aralık ayında çiçek açtı
03.12.2020 09:47
Karaman'da Aralık ayında çiçek açan badem ağacı görenleri şaşırttı.
Karaman'da Aralık ayında çiçek açan badem ağacı görenleri şaşırttı.
Karaman'dan merkeze bağlı Bostanozu köyüne gezmeye giden Şaban Uğurlu isimli vatandaş Malıza mevkisinde gezerken bahçede bir badem ağacının çiçek açtığını gördü. Çiçek açan 2 yıllık badem ağacının yanına giderek cep telefonuyla fotoğraflarını çeken Uğurlu, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açması gereken badem ağacı, hava sıcaklığının geceleri eksiye düştüğü bu günlerde çiçek açması beni oldukça şaşırttı" diye konuştu.
(Mehmet Dağlı/İHA)
Son Dakika Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk: Salgın 2022'nin ilk aylarına kadar devam edecek Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Ağlama sesine uyanan bina sakinleri kapılarında terk edilmiş bebek buldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu