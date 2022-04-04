Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

04.04.2022 11:11
Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dere köyünde bir bağ evinden inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen M.R. (34), İ.N. (22) ve M.L.'yi (31) şehir merkezinde bulunan bir hurdacıya çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

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Jandarma, Karaman, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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