Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

15.06.2022 11:27

Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıKARAMAN Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

KARAMAN Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timleri son zamanlarda bağ evleri ile tarlalardan hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, tespit edilen şüpheliler M.Ç, B.Y ve S.S.K'yi evlerinde yaparak gözaltına aldı. Ekipler M.Ç'nin evinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet televizyon, 4 adet halı ve 4 kök saksıya ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirdi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılardan S.S.K. ve B.Y'nin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. B.Y'nin yer göstermesi sonucunda merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde meydana gelen 6 faili meçhul evden hırsızlık olayı da aydınlatılırken, bu evlerden çalınan 3 adet hızar motoru 2 adet av tüfeği ise sahiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasından donra adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. ve M.Ç, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken S.S.K, serbest bırakıldı.

Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da hırsızlıktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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