Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

15.06.2022 21:39
Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Karaman'da bağ evleri ve tarlalardan hırsızlıktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da bağ evleri ve tarlalardan hırsızlıktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timleri son zamanlarda bağ evleri ile tarlalardan hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, tespit edilen şüpheliler M.Ç, B.Y. ve S.S.K'yi evlerinde gözaltına aldı. Ekipler M.Ç'nin evinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet televizyon, 4 adet halı ve 4 kök saksıya ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirdi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılardan S.S.K. ve B.Y'nin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. B.Y'nin yer göstermesi sonucunda merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde meydana gelen 6 faili meçhul evden hırsızlık olayı da aydınlatılırken, bu evlerden çalınan 3 adet hızar motoru ve 2 adet av tüfeği sahiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. ve M.Ç. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.S.K. serbest bırakıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Karaman, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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