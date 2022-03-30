Karaman'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika

Karaman Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Ben Olsaydım" başlıklı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Polisevinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının valilik koordinasyonunda 27 kurum ve kuruluşun katkılarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Bu çalıştayda çıkacak sonuçlarda mücadelede kendilerine yol gösterici olacağını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bu nesne uyuşturucu, alkol, sigara olabileceği gibi bir davranış kalıbı da olabilir. Tüm bağımlılık türlerinin her birini ve gençler ile kadınlar özelinde ayrıca değerlendirerek bu iki günlük Çalıştay sürecinde çözüm önerileri geliştirmenizi bekliyorum. Bağımlılık ülkemizin geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir Halk Sağlığı sorunudur. Devletimizin tüm kurumları, STK'lar ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi azimle sürdüreceğiz."

İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin yapılan sunumun ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren ve bağımlılıkla mücadelede etkin olarak görev yapan özel eğitimli köpeklerin gösterisiyle devam etti.