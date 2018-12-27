Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Karaman Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Meral, tüm kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine bu zamana kadar bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve yerel yönetimler ile birlikte hareket ederek bugüne kadar bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalardan önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Meral, bu amaçla yürütülen çalışmalar ile bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.



Toplantının devamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, bağımlıkla mücadele kapsamında alınan kararlar ve uygulamaları ile gündeme ilişkin konuların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.



Daha sonra kurula üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve gündem maddelerinin görüşülerek kurul kararlarının alınmasıyla toplantı, sona erdi.



Toplantıya Vali Meral'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Açıkgöz, Belediye Başkan Vekili Duran Kabaağaç, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan ile bağımlıkla mücadele eylem planında görevli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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