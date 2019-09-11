Son Dakika Haberleri: Karaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı
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Karaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

1 saat önce

Karaman'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Karaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Karaman'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.


Vali Meral, İl Sağlık Müdürlüğüne ait salonundaki toplantıda, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelelerinin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.


Toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen bağımlılıkla mücadele konusunda kurumların azami gayret göstererek üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerine inandığını ifade eden Meral, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin mücadelenin etkin yürütülmesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Toplantının devamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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