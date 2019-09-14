Son Dakika Haberleri: Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.

Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.


Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceliği tespit edilen 9 parka Karaman Belediye Başkanlığı tarafından kamera sistemlerinin kurulması kararının alındığı belirtildi.


Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda bu zamana kadar tespit edilen 174 binanın yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Devam eden çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 19 metruk bina yıkılacak. Park aydınlatmalarının kontrol edilmesi, aydınlatması yetersiz olan parkların tespit edilerek eksiklikler tamamlanacak. Tütün Kontrolü Strateji Eylem Planı ile Davranışsal Bağımlılıklar Eylem Planında kurumlara verilen görevlerin yerine getirilerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilecek."


Toplantıya, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutan Vekili Kenan Ay ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü
Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]