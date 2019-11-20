Son Dakika Haberleri: Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı
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Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğinde 'Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı' düzenlendi.

Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğinde 'Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı' düzenlendi.

Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Zeliha Akçay, KMÜ Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, çalıştay vesilesi ile birilerinin dertlerini dert edinen insanların bir araya gelmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bağımlılığın başladıktan sonra çok zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Akçay, "Bizim derdimiz, insanları nasıl bağımlı olmaktan koruyabiliriz, bunun yöntem ve aşamaları nelerdir üzerinde çalışmak. Bugün bunları ortaya koyabilmek adına toplandık." dedi.


Karaman Valisi Fahri Meral'in eşi Zehra Meral ise bağımlılığın toplumun tüm birimlerince mücadele edilmesi gereken bir bela olduğunu aktardı.


Bu tehlikeyle millet olarak topyekün mücadele edilmezse başarılı olunamayacağının altını çizen Meral, "Sadece polis, jandarma mücadele etsin demekle olmaz. Vatandaşlarımızın ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın içinde olduğu ve sivil toplumun destek verdiği topyekün bir mücadeleye ihtiyacımız var ve şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Çalıştayda, madde bağımlılığında mevzuat, madde bağımlılığında ailenin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumu ile madde bağımlılığının rehabilitasyon süreci konuları ele alındı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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