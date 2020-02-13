Karaman'da bağımlılıkla mücadeleye karşı kurslar açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da bağımlılıkla mücadeleye karşı kurslar açılacak - Son Dakika

Karaman'da bağımlılıkla mücadeleye karşı kurslar açılacak

7 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği arasında sosyal hizmetler ve danışmanlık alanında kursların açılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Karaman'da bağımlılıkla mücadeleye karşı kurslar açılacak, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği arasında sosyal hizmetler ve danışmanlık alanında kursların açılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile dezavantajlı ve suça sürüklenebilecek öğrencilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına eylül ayında imzalanan ilk protokolün ardından ikinci bir iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan yaptığı açıklamada imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Şehrin paydaş kurum ve kuruluşları olarak yerel eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla sivil toplum kuruluşlarının iş birliklerinin önemine dikkat çeken çalışkan, "Sivil toplumun iş birliği ile açılacak kurslarla insan hayatını olumsuz etkileyecek her türlü bağımlılıkların önüne geçilmesi için güzel çalışmalara imza atılabilecek." dedi.

Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Zeliyha Akcan ise Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki e-yaygın programları kapsamında sosyal hizmetler ve danışmanlık öğretimi alanında kursların düzenleneceğini ifade etti.

Program, karşılıklı atılan imzalar ve çekilen fotoğraflar ardından sona erdi.

Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:59:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da bağımlılıkla mücadeleye karşı kurslar açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]