Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde bahçelerine giren sokak köpeğini korkutmak için ateş ettiğini, herhangi birinin yaralandığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

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