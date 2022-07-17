Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan kişi yakalandı

17.07.2022 15:49
Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan kişi yakalandı

Karaman'da evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki kız çocuğunu tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı.

Karaman'da evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki kız çocuğunu tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Nefise Sultan Mahallesi 265. Sokak'ta Zeynep Gül'ün evlerinin bahçesindeki salıncakta sallanırken açılan ateş sonucu yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kız çocuğunun 2 ev ileride yaşayan U.B. (19) tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde bahçelerine giren sokak köpeğini korkutmak için ateş ettiğini, herhangi birinin yaralandığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Nefise Sultan Mahallesi 265. Sokak'ta dün evlerinin bahçesindeki salıncakta sallanırken, nereden geldiği belli olmayan saçmalarla yaralanan 4 yaşındaki Zeynep Gül, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika
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