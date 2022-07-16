Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla yaralandı

16.07.2022 18:31
Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla yaralandı

Karaman'da evlerinin bahçesinde oynarken "maganda kurşunu"yla yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

Karaman'da evlerinin bahçesinde oynarken "maganda kurşunu"yla yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

Nefise Sultan Mahallesi 265. Sokak'ta evlerinin bahçesindeki salıncakta sallanan Zeynep Gül, birden acı içinde yere düştü.

O sırada kameriyede oturan annesi Merve ve babası Selman Gül, çocuklarının vücuduna saçma isabet ettiğini gördü.

Yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, tüfeğin kim tarafından ve nereden ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kuşları ürkütmek için tüfekle havaya ateş açtı, salıncakta sallanan çocuğu yaraladı Kuşları ürkütmek için tüfekle havaya ateş açtı, salıncakta sallanan çocuğu yaraladı Karaman'da tüfekle oynayan kişi amca oğlunu yaraladı Karaman'da tüfekle oynayan kişi amca oğlunu yaraladı
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk 'maganda kurşunu'yla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
18:01 Evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu 4 gün sonra bulundu
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 18:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement