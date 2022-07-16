Polis, tüfeğin kim tarafından ve nereden ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı.

O sırada kameriyede oturan annesi Merve ve babası Selman Gül, çocuklarının vücuduna saçma isabet ettiğini gördü.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk 'maganda kurşunu'yla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.