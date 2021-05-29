Karaman'da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu - Son Dakika

Karaman'da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

KARAMAN - Karaman'da çalışmak için bahçesine giden kadını akrep soktu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, merkeze bağlı Elmadağı Köyü'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.Y. bahçede çalıştığı sırada bir anda ayağında şiddetli bir ağrı hissetti. O acıyla ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, yerde gördüğü akrebin soktuğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. H.Y. daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.