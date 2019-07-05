Son Dakika Haberleri: Karaman'da balkondan düşen kişi öldü
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Karaman'da balkondan düşen kişi öldü

1 saat önce

Karaman'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Karaman'da balkondan düşen kişi öldü, System.String[]
Karaman'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 17. Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında oturan Bilal Bozkurt (71), balkondan beton zemine düştü.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt'un cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:42 Kaynak: AA
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