Karaman'da balkondan düşen kişi öldü
1 saat önce
Karaman'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:42 Kaynak: AA
'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 17. Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında oturan Bilal Bozkurt (71), balkondan beton zemine düştü.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt'un cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
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