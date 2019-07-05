Son Dakika Haberleri: Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
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Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

1 saat önce

Karaman'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam öldü, System.String[]
Karaman'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Bozkurt (72), 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundayken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten yere düştü. Çevredeki esnafın çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
karaman, 3. Sayfa
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