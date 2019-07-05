Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
1 saat önce
Karaman'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Bozkurt (72), 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundayken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten yere düştü. Çevredeki esnafın çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KARAMAN
Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı
Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler