Son Dakika Haberleri: Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı

1 saat önce

Karaman'da oturduğu evin balkonundan aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.

Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı, System.String[]
Karaman'da oturduğu evin balkonundan aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Külhan Mahallesi 17'nci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal B. (72) isimli adam, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundayken biranda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki esnaf hemen yardımına koşarken, bir taraftan da sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam daha sonra kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın düşmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:02 Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:50:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]