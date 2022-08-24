Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Yaşar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sudan çıkarıldı.

Bunun ardından, olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı.

Kaynak: AA

Karaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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