Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı

24.08.2022 06:52
Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı

Karaman'da baraj gölüne düşen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

Karaman'da baraj gölüne düşen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na hafif ticari aracın düştüğü ihbarı üzerine, botla arama çalışması başlatan AFAD ekipleri aracın yerini belirledi.

Bunun ardından, olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı.

Gelen dalgıçlar, 70 FY 356 plakalı hafif ticari aracın 10 metre ilerisinde, 30 yaşındaki sürücü İbrahim Yaşar'ın cesedine ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Yaşar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sudan çıkarıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, olay yerinde AFAD ve Jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Karaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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