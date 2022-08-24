Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu - Son Dakika
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Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu

24.08.2022 00:37
Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu

Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı çalışmada bulundu.

Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı çalışmada bulundu. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, aracın yerini tespit ettiklerini belirterek, "Araç içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır" dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti. Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal, yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi.

"Büyük bir gürültüyle düştü"

Aracın düştüğünü gören İbrahim Kırcal, oğluyla balık tutmaya geldiğini anlatarak, "Arabamızın yanındayken büyük bir gürültü oldu. Oğlum bana, 'Araba düştü herhalde baba.' dedi. Baktığımızda arabanın suda olduğunu gördük. Hemen yardıma koştum, arabanın başına geldim. Bağırdım, içeride kimse var mı diye, ses çıkmadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdim, ekipler geldi" dedi.

"Aracın yerini tespit ettik. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır"

Olay yerine gelen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da çalışmaları takip etti. Olayla ilgili açıklama yapan Vali Akkoyun, "Merkeze bağlı Dereköy sınırları içerisinde bulunan Fisandun Barajında yapılan ihbar üzerine buraya geldik. Olaya şahitlik eden vatandaşımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bir aracın gölete düştüğü yönünde bilgiler mevcuttu. Bu bilgiyi alır almaz AFAD, sağlık ve diğer ekiplerimizi yönlendirdik. Jandarmamız da gerekli tedbirleri aldı. Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Şu anda aracın yerini tespit ettik. Araç içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır. AFAD ekiplerimiz çalışıyorlar. Aracın çıkartılmasıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" şeklinde konuştu. - KARAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karaman, Tragger, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu - Son Dakika

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