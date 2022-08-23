Bir aracın suya düştüğünü gördüğünü ifade eden Kılcal, "Araç hızla ilerleyip baraja doğru düştü. Aracın düşerken ışıkları yanıyordu daha sonra gözden kayboldu. Jandarmadan yardım istedim. Araç içerisinde vatandaş var mıydı, bilmiyorum." dedi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na, bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı - Son Dakika

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