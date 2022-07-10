Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

10.07.2022 13:03
Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı.

Akkoyun, polisevinde programa katılanlarla bayramlaşarak, "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın, ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Bayramlaşmaya, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Namık Ak, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Akkoyun, sonra sırasıyla112 Acil Çağrı Merkezi, 112 Başhekimliği, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı Karaman - Ereğli Yol Kontrol Noktası ve Karaman İtfaiyesini ziyaret ederek, çalışanların bayramını tebrik etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yatan hastaları ziyaret ederek, durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Akkoyun, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Akkoyun, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için bayramı çalışarak geçiren personel ile bayramlaşmak amacıyla kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, vatandaşların bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması ve bayramın huzurlu şekilde geçirilmesi için gereken tedbirlerin alındığını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Karaman, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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