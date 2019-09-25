Son Dakika Haberleri: Karaman'da belediye otobüs durakları yenilendi
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Karaman'da belediye otobüs durakları yenilendi

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye otobüs duraklarının yenilendiğini bildirdi.

Karaman'da belediye otobüs durakları yenilendi, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye otobüs duraklarının yenilendiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda belediye çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Karaman halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Kentimizin ihtiyaçlarını tek tek belirleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Otobüs durağı ihtiyacı ve eskimiş olan otobüs bekleme duraklarının yenilenmesi de bu ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bu kapsamda yıpranmış ve ömrünü tamamlamış otobüs duraklarımızı şehrin dokusuna uygun şekilde daha yeni ve modern bekleme duraklarıyla değiştirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bununla birlikte hat güzergahı üzerinde bekleme durağı olmayan noktalara da yeni otobüs duraklarının montajını yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden oldukça memnun. Böylece otobüs bekleyen yolcularımız, özellikle yağışlı havalarda yağıştan, aşırı sıcak havalarda da güneş ışığından daha az etkilenmiş olacaklar. Son derece estetik görünüme sahip olan otobüs duraklarımızı yenileme çalışmalarımız devam edecektir."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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