Son Dakika Haberleri: Karaman'da belediye otobüs durakları yenileniyor
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Karaman'da belediye otobüs durakları yenileniyor

1 saat önce

Karaman'da ihtiyaç duyulan bölgelere yeni otobüs durağı yerleştiren Karaman Belediyesi, eskiyen durakları da daha modern duraklarla değiştiriyor.

Karaman'da belediye otobüs durakları yenileniyor, System.String[]

Karaman'da ihtiyaç duyulan bölgelere yeni otobüs durağı yerleştiren Karaman Belediyesi, eskiyen durakları da daha modern duraklarla değiştiriyor.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kentimizin ihtiyaçlarını tek tek belirleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Otobüs durağı ihtiyacı ve eskimiş olan otobüs bekleme duraklarının yenilenmesi de bu ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bu kapsamda yıpranmış ve ömrünü tamamlamış otobüs duraklarımızı şehrin dokusuna uygun şekilde daha yeni ve modern bekleme duraklarıyla değiştirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bununla birlikte hat güzergahı üzerinde bekleme durağı olmayan noktalara da yeni otobüs duraklarının montajını yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden oldukça memnun. Böylece otobüs bekleyen yolcularımız, özellikle yağışlı havalarda yağıştan, aşırı sıcak havalarda da güneş ışığından daha az etkilenmiş olacaklar. Son derece estetik görünüme sahip olan otobüs duraklarımızı yenileme çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
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