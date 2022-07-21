Karaman'da Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele semineri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, slayt sunumu eşliğinde verilen seminerde, vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler ve metafetamin başlıkları altında bilgi verildi.

Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.

Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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