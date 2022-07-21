Karaman'da Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele semineri - Son Dakika
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Karaman'da Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele semineri

21.07.2022 15:36
Karaman'da Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele semineri

Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.

Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen seminere, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, slayt sunumu eşliğinde verilen seminerde, vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler ve metafetamin başlıkları altında bilgi verildi.

Uyuşturucuyla mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından soru cevap bölümüyle seminer sona erdi.

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Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele semineri - Son Dakika

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