Son Dakika Haberleri: Karaman'da Belediye Sokak Köpeklerine Yiyecek Bıraktı

Karaman'da Belediye Sokak Köpeklerine Yiyecek Bıraktı

40 dakika önce

Karaman Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için şehrin farklı bölgelerine köpek maması bıraktı.

Karaman'da Belediye Sokak Köpeklerine Yiyecek Bıraktı, System.String[]
Karaman Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için şehrin farklı bölgelerine köpek maması bıraktı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında aç kalma ve saldırganlık tehlikesi ile karşı kaşıya kalan sokak köpeklerinin beslenmesi için kent genelinde yaklaşık 10 farklı bölgeye köpek maması bıraktı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kış şartlarında kar ve soğuk nedeniyle sokak köpekleri yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Belediye ekiplerince köpeklerin beslenebilmeleri için belirli noktalara, belirli aralıklarla mama bırakıyoruz. Özellikle şehrin dış mahallelerine bırakılan mamalar, şehir merkezindeki sokak köpeklerini de bu bölgelere çekeceğinden, sürü halinde dolaşmalarının ve korku oluşturmasının da önüne geçilmiş olacak. Kış ayları süresince aynı noktalara bırakılacak olan mamalar sayesinde sokak köpeklerimiz hem aç kalmayacak hem de kent merkezinden uzaklaşarak olası saldırganlıkları önlenmiş olacak" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

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