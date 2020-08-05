Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı - Son Dakika

Karaman'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen alanlarda sigara içmenin, dondurma ve kuruyemiş yemenin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Turgut Özal Caddesinin Karaman Kalesi önünden başlayan kısmından doğuya doğru Atatürk Bulvarı'nın tamamında, Atatürk Bulvarının Zeytin Dalı Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan (Karaman Belediyesi Önü) kuzey yönüne doğru, Zeytin Dalı Bulvarı ile Kazımkarabekir Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan batıya doğru, Kazımkarabekir Caddesi'nin 1. İstasyon Caddesi ile kesiştiği kavşaktan güneye doğru, 1. İstasyon Caddesi'nin İsmet Paşa Caddesi ile kesiştiği kavşaktan tekrar Turgut Özal Caddesi ile birleştiği noktalar arasında kalan tüm cadde, sokak ve park gibi tüm açık alanlarda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23: 00'ten itibaren ikinci bir karara kadar hareket halinde veya oturarak vatandaşlar tarafından dondurma ve kuruyemiş yenilmemesine, sigara içilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Ayrıca, düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının il genelinde yasaklandığı dile getirilen açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.