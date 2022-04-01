Karaman'da "Ben Olsaydım" Temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi - Son Dakika

Karaman Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Ben Olsaydım" temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi.

Polisevinde iki gün süren çalıştayın ardından katılan ve katkı sağlayanlara belgeleri Vali Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü tarafından verildi.

Işık, yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunun toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Verilen mücadelede başarılı sonuçlar alacaklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İki ay önce bakanlığımızın özellikle uyuşturucu madde bağımlılığıyla göndermiş olduğu rapora göre maalesef ilimiz bu konuda riskli iller arasında yer alıyor. Onun için hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek çok çalışmamız lazım. Bu konuyu sadece bir çalıştay düzenleyerek bırakmamamız gerekiyor."