Karaman'da berberler de koronavirüse karşı önlemlerini aldı - Son Dakika
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Karaman'da berberler de koronavirüse karşı önlemlerini aldı

6 saat önce

Karaman'da berberler ve kuaförler, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Karaman'da berberler de koronavirüse karşı önlemlerini aldı, System.String[]

Karaman'da berberler ve kuaförler, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, korona virüsün Türkiye'de de görüldüğünü açıklamasının ardından tedbirler de arttı. Virüsle birlikte insanlar, kalabalık ve sürekli kullanılan ortamlardan uzak durmaya başlamadı, temizlik ürünlerine karşı olan taleplerin artmasıyla birlikte alışveriş merkezlerindeki kolonya reyonları boşaldı. Bu durum Karaman'da berberleri de bir hayli etkiledi.


Koronavirüsten dolayı işlerinin azaldığını söyleyen berber Erol Kurşun, "Şuan da kolonya fiyatlarında biraz artış var. Ürünler korona virüsten dolayı azaldı. Biz de berberler olarak kolonyayı çok kullanan esnaflarız. Gelen müşterilerimiz ise haklı olarak tereddütte oluyor ve bizlere devamlı temizlik konusunda hijyenik olmamız gerektiğini hatırlatıyorlar. Maalesef işlerimizde de azalma oldu. Çünkü burada günde onlarca insan tıraş oluyor. Artık tek kullanımlık havlular kullanmaya başladık. Sık sık dükkanımızı havalandırıyor ve kalabalık halde müşteri almıyoruz. Bizim fiyatlarımızda da şuan herhangi bir artış söz konusu değil. Bize belirtilen listede fiyatlar neyse o şekilde devam edecek. Allah'ın izniyle hep birlikte kurtulacağız bu korona virüsten" şeklinde konuştu.


Berberlerin de her türlü önlemi aldığını fakat yine de tedirgin olduklarını dile getiren müşterilerden Bünyamin Öcalan ise, "Berberlere devamlı müşteri gelip gidiyor. Haliyle berberlerde müşteriyle temas içerisinde oluyor. Biz de, acaba bize de bulaşır mı bulaşmaz mı diye tedirginlik yaşıyoruz. Ama berberlerimizde tedbirlerini almış durumda. Girerken çıkarken kolonya veriyorlar, ellerini tıraşa başlamadan önce ve tıraş bittikten sonra dezenfekte ediyorlar. Sterilize ettikleri tıraş aletlerini kullanıyorlar. Bu da bize güven veriyor" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:11 Kaynak: İHA

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