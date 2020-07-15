Karaman'da beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Karaman'da beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendikten sonra ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda

Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın

Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı

3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı

Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha

Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı

Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz

İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar

Polis memuru, 3 haftalık bebeği ölümden böyle kurtardı