Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

04.09.2022 15:02
Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan şüpheli Hayrettin A. (58), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilen Hayrettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay, dün meydana gelmiş, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta karşılaşan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. arasında küfür meselesinden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Zekeriya K. silahla, Hayrettin A. da bıçakla yaralanmıştı. Dehşete düşüren olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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