Karaman'da Bıçaklama Olayına Karışan 2 Şahsa Tutuklama
1 saat önce
Karaman'da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama KARAMAN - Karaman'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayarak kaçan 2 zanlı tutuklandı.
Karaman
'da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama
KARAMAN - Karaman'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayarak kaçan 2 zanlı tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde yaşanan bıçaklama olayından sonra kaçan Cihat C. ile Ertuğrul S.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlıların izini süren ekipler, Ertuğrul S.'yi eski sanayi sitesi içerisinde, Cihat C.'yi de Hamidiye
Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kaçarak saklandığı minibüsün altında yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihat C. ile Ertuğrul S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, aşırı kan kaybından dolayı kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alınan Şevket Ozan G.'nin halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:09 Kaynak: İHA
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