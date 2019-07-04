Son Dakika Haberleri: Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı tedavi altına alındı

52 dakika önce

Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı tedavi altına alındı, System.String[]
Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhtar Hacı Ali Küçükberber ile köy kıraathanesi işletmecisi Ali G. ve oğlu Ali Osman G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali G.'nin oğlu Ali Osman G. eline geçirdiği bıçakla muhtar Hacı Ali Küçükberber'i karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan muhtar, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Muhtarın hastanede tedavisi halen devam ederken, jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Osman G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Sokak ortasındaki vahşi cinayeti kameralar anbean kaydetti Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da bıçaklanan köy muhtarı tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]