Karaman'da Bıçaklanarak Öldürülen Şahıs Toprağa Verildi

Karaman'da bıçaklanarak öldürülen şahıs toprağa verildiKARAMAN - Karaman'da 4 gün önce 2 kişi tarafından bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iki çocuk babası şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da bıçaklanarak öldürülen şahıs toprağa verildi



KARAMAN - Karaman'da 4 gün önce 2 kişi tarafından bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iki çocuk babası şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezinin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan Gülke, iş yerine gelerek tartıştığı 2 kişi tarafından kaçtığı tuvalette bıçaklandı. Sağ kasığından bıçaklanan ve atardamarı kesilen Şevket Ozan Gülke, ağır yaralı olarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi 4 gündür süren Şevket Ozan Gülke, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olay gününün akşamı Şevket Ozan Gülke'yi bıçaklayarak kaçan Murat S. ile Cihat C., Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Hayatını kaybeden Şevket Ozan Gülke için öğle namazına müteakip Musalla Meydanında cenaze namazı kılındı. Namaza, Gülke'nin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Şevket Ozan Gülke, Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

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