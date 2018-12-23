Son Dakika Haberleri: Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

3 saat önce

Karaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1kişi kasığından bıçaklanarak yaralandı.

Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1kişi kasığından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saat 22.45 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde bulunan Manas Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. (22) ile Yiğit Can Ş. (21), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., belinden çıkardığı bıçakla Yiğit Can Ş.'yi kasığından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıdan bıçaklayan şahsın eşkalini alan polis ekipleri kaçan H.B.'yi olay yerine 700 metre ileride yakalayarak gözaltına aldı. H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Polis, Yiğit Can, Karaman, 3. Sayfa
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