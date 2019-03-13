Son Dakika Haberleri: Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi 2. Sokak'taki Armutlu İş Merkezi içerisinde Şevket Ozan Gülke (31), kimliği belirlenemeyen iki kişiyle sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.


Kavgaya dönüşen olayda Gülke, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Armutlu, Karaman, Güncel
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