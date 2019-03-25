Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Karaman
'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.K. (18), bıçakla yaralandı.
Y.K, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kavga anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:18 Kaynak: AA
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