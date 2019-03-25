Son Dakika Haberleri: Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. (18), bıçakla yaralandı.


Y.K, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kavga anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:18 Kaynak: AA

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