Son Dakika Haberleri: Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

44 dakika önce

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sona kavgaya dönüşmesi üzerine N.A, sağ bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine varan polis ekipleri ise bıçaklama olayına karışarak uzaklaşmaya çalışan 2 kişiyi olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]