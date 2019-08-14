Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Olay, saat 14.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sona kavgaya dönüşmesi üzerine N.A, sağ bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine varan polis ekipleri ise bıçaklama olayına karışarak uzaklaşmaya çalışan 2 kişiyi olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN
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