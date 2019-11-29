Son Dakika Haberleri: Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (17) ve E.A. (17) aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Süleyman A. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman A., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Süleyman A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Y.Y. ile E.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kazımkarabekir, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:04 Kaynak: İHA
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