Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Yeni Mahallede bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Tayyip Y, karnından ve kalçasından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN