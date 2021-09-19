Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Piri Reis Mahallesi, 675 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada S.A. (18), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan S.A., bir apartmanın altında bulunan dükkana sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN