Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi 115. Sokak'ta iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Kılıçvur (22) ve Onur Erkabaktepe (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.