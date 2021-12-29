Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman OSB'de faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çalışan Afganistan uyruklu Şerra A. ile R.Y, O.Y, İ.Y. ve M.B. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şerra A. bıçakla yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan R.Y, O.Y, İ.Y. ve M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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