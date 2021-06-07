Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Volkan Ç. ile Ali T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ç, arkadaşı Ali T'yi sopa ile darbedip, bıçaklayarak kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.