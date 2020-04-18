Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan iki gurup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine Murat S. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralı Murat S., kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, kavgaya karışan kimliği belirsiz kişiler olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cadde ile kaldırım üzerinde bulunan bıçakta inceleme yaptı. Polis, kavgaya karışarak kaçan kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.