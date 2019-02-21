Son Dakika Haberleri: Karaman'da "Bilinçli Tüketim" Protokolü İmza Töreni

Karaman'da "Bilinçli Tüketim" Protokolü İmza Töreni

53 dakika önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Ticaret İl Müdürlüğü arasında öğrencilere bilinçli tüketim bilincini oluşturmak için işbirliği protokolü imzalandı.

Karaman'da
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Ticaret İl Müdürlüğü arasında öğrencilere bilinçli tüketim bilincini oluşturmak için işbirliği protokolü imzalandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, Sudurağı Şehit Ömer Durmaz Çok Programlı Anadolu Lisesinin Karaman merkez ile Sudurağı Kasabasında yaşayan bireylerin tüketici hakları konusunda bilgi ve farkındalıklarını arttırmak, tüketim yaparken her alanda israfın önüne geçmek için protokolün imzalanacağını belirtti.


Kuntoğlu, milli ekonomiye katkıda bulunacak bilinçli bireylerin oluşmasına fayda sağlamak, alanda eğitim gören öğrencilerin sektörlerinde nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayacak şekilde yetiştirilmelerini sağlayacak protokolün her iki kurum için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karaman Ticaret İl Müdürü Ayşe Ünal da protokol kapsamında bilinçli tüketim konusunda Şehit Ömer Durmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi ile işbirliği içerisinde olacaklarını belirterek, kurum olarak yapılan çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Program, karşılıklı imzaların atılması ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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