Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm - Son Dakika
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Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm

30.07.2022 01:15
Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm

KARAMAN'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış, kanlar içinde bulunan Habibe Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış, kanlar içinde bulunan Habibe Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Habibe Y., ilk ifadesinde bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi. Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm - Son Dakika
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