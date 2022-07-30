İnce, kendisine yapılan 'siyaseti bırak' eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın

Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti - Son Dakika

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