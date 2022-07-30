Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti - Son Dakika
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Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti

30.07.2022 12:38

Karaman'da bir apartmanın önünde kanlar içinde bulunan Habibe Y., bıçağın üstüne düştüğünü ve bu nedenle yaralandığını iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde Habibe Y.'yi kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi.

"BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜM"

Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti - Son Dakika
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