Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

19.08.2022 12:35
Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

Karaman'da bir çok hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bağ evlerinde yakalandı.

Karaman'da bir çok hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bağ evlerinde yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı çalışma başlatıldı. JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde birçok hırsızlık suçundan aranan İ.S. (41) ve R.A. (33a) isimli şahısların bağ evlerinde saklandığı tespit edildi. Yapılan fiziki çalışmalar sonucunda 2 şahıs, düzenlenen baskınla bağ evlerinde yakalandı. İ.S ve R.A sevk edildikleri Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARAMAN

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Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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