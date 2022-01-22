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Karaman'da bir evde 24 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Karaman'da bir evde 24 tarihi eser ele geçirildi

22.01.2022 13:25
Karaman'da bir evde 24 tarihi eser ele geçirildi

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje ele geçirildi.

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da bir evde 24 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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