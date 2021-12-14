Karaman'da bir evde tüp patlaması sonucu karı koca yaralandı - Son Dakika

Karaman'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demiryurt köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz (64), çay koymak için mutfaktaki ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü patladı.

Ahmet Yılmaz ile evde bulunan eşi Kamile Yılmaz (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan karı koca, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çift, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan patlamada, dış duvarları yıkılan müstakil evin moloz parçaları çevreye saçıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Evde yapılan incelemelerde, patlamanın mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu tespit edildi.