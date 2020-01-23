Karaman'da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı

6 saat önce

Karaman'da bir eve, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karaman'da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da bir eve, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Olay, gece saat 22.45 sıralarında Yenimahalle 391 Sokak'ta bulunan tek katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K ve ailesinin oturduğu evin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeğiyle üç el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Kurşunlardan ikisi evin penceresine diğeri ise duvara isabet ederken, silahlı saldırı sırasında pencere yakınında oturan Ayten K., ayağına saçma isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalaya bilmek için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Yenimahalle, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kırgızistanlı iş insanları, yerli otomobilin Orta Asya distribütörlüğüne talip oldu
İzmir'de eski eşini öldüren zanlının babası da annesini öldürmüş Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2) Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 07:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]